Pamela Franco resalta su embarazo con un moderno vestido de corte ceñido

Pamela Franco tiene un estilo de moda moderno que además de estar al tanto de las últimas tendencias del momento, siempre prioriza destacar su lado sexy. Y ahora que está esperando su primer hijo con Christian Domínguez, eso no ha cambiado.

Desde que dio a conocer la noticia de su embarazo, Pamela Franco ha estado usando outfits que no sólo la mantienen cómoda, sino también aquellos que resaltan su pancita. Este fue el caso del atuendo que eligió para realizar una dinámica en el programa América Hoy.

En sus historias de Instagram, Pamela Franco compartió unas postales del outfit que llevó aquel día. Se trató de un ceñido vestido rojo con escote redondo, mangas largas y una falda midi. Para completar su look, la integrante de Alma Bella utilizó unos tacones transparentes que estilizaron su figura.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Pamela Franco no lleva un vestido ceñido durante su estado de gestación. De hecho, cuando anunció su embarazo, la cantante posó en sus redes sociales con un dulce vestido rosa de acabado ceñido. Estas piezas se han vuelto muy populares dentro de la moda de embarazadas ya que además de resultar muy convenientes (pues se adaptan a los cambios corporales de quien lo lleva) resaltan la pancita y dan un look moderno y muy fashionista que luce fenomenal.

Vestidos ceñidos para embarazadas

Celebridades como Kim Kardashian se encargaron hacer que llevar vestidos ceñidos durante el embarazo para lucir las pancitas con ‘estilo’. Según el portal Glamour, estas prendas están dentro de la categoría de ‘outfits en los que puedes crecer’. “Compra piezas en las que puedas crecer durante embarazo, dijo Julia Restoin-Roitfeld, fundadora de Romy and The Bunnies y del blog Less Is More. Ella recomienda piezas con elásticos.