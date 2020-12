El tie dye también se lleva en los trajes de baño y así lo modela Flavia Laos

Flavia Laos está aprovechando las últimas semanas del año para darse una escapada fuera del país y viajar a la cálida Jamaica.

Como de costumbre, Flavia Laos compartió una serie de fotografías de su estadía y claro, una parte esencial de su viaje fueron los outfits y ropas de baño que la actriz llevó. No obstante, de todos los conjuntos que la protagonista de la novela ‘Princesas’ modeló hubo uno en particular que llamó la atención de nuestro radar de moda.

En Instagram, Flavia Laos compartió una serie de postales en las que debuta una moderna ropa de baño entera. La pieza, firmada por ‘Stay Pretty Le Brand’ contó un body teñido con la técnica tie dye, tirantes negros estilo spaghetti y cordones del mismo tono atados de forma entrelazada en los costados.

Cada vez vemos a más personajes de nuestra farándula variar del clásico bikini y optar por trajes de baño enteros. Así como Flavia Laos, otras famosas como Melissa Klug y Jossmery Toledo se han animado a llevar modelos completos que las estilizan y mantienen cómodas. Si hablamos particularmente del outfit de Flavia, el detalle que hizo destacar a su outfit fue el teñido tie dye, un look muy en tendencia este 2020 y que sin duda seguiremos viendo en el verano del próximo año.

Ropas de baño con tie dye

Nuestra fascinación por las prendas tie dye no ha desaparecido de adultos y una prueba de ello son las tendencias de moda que vimos este año. Y ahora que nos acercamos a la temporada de calor, este look no parece desprenderse de nosotros. “Numerosas marcas han tomado la delantera y han hecho de esta técnica toda una ciencia para crear trajes de baño con el teñido tie dye”, revelaron en el portal ‘Cosmopolitan’.