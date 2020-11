Así puedes llevar el icónico print de jungle este verano como Flavia Laos

Flavia Laos ha demostrado tener una venia fashionista y un conocimiento sobre las tendencias que pululan en los desfiles internacionales. Razón por la cual la modelo de 23 años no puede estar alejada de nuestro radar de moda.

Estampado tropical como tendencia del 2020

Esta vez la ex integrante de “Esto es guerra” lució un outfit fresco y preciso para acompañar un bikini que tuvo como protagonista al estampado tropical. Un print que se impuso con fuerza en las pasarelas de Primavera/Verano 2020 en donde firmas como Dolce & Gabbana proyectaron la esencia de la Madre Tierra. El color verde y sus matices, las plantas surrealistas y los motivos en flores revelaron una sintonía con el planeta y su preservación.

Y es que en tiempos en donde la industria de la moda debe apostar por la sostenibilidad y nosotros como consumidores a la reducción de la contaminación ambiental nada mejor que llevar un estampado que refleje el espíritu de la naturaleza envuelto por flores, palmeras, frutas y hojas. Un mensaje para apreciar su belleza sin necesidad de destruirla.

Recordemos que en el 2000 Donatella Versace se inspiró en este estampado para crear una colección de temática tropical. Así el print de jungle de Versace quedó inmortalizado gracias al icónico vestido con el que Jennifer López hizo historia hace 20 años.

El outfit con print de jungle de Flavia Laos para el verano

Cabe precisar que ya anteriormente Silvia Cornejo empleó el print de jungle en una maxi falda para acompañar su radiante look de playa, un outfit que nos confirma nuevamente que este estampado no tiene pierde.

En este caso Flavia Laos también muestra una prenda para complementar un look con un traje de baño. Para ello usó una mini falda que se ajusta con un nudo en la cadera y un top de mangas largas y cuello en V que se anuda a la altura del busto. Si prefieres una prenda más suelta para combinarlo con un short o falda podrías optar por un kimono con el estampado tropical.

Asimismo, no olvides wapa que es muy importante proteger nuestra piel y rostro de los rayos solares por lo que un accesorio que no te puede faltar en un look de playa son los sombreros. Existen muchos modelos: de ala ancha, de paja, halter, buckets, entre otros, solo tienes que encontrar el que más se adapte a tu estilo.