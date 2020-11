Este es el bikini con estampado tropical que encantó a Gianella Neyra

Gianella Neyra no es ajena a la llegada del verano y es que, así como otras famosas del medio local, tampoco duda en disfrutar de la temporada de calor llevando bellos outfits.

La actriz de “Locos de amor” compartió en Instagram una postal luciendo un bikini con un estampado tropical y nos mostró una nueva alternativa de print que podemos animarnos a llevar en el 2021.

El estampado tropical

Los prints le otorgan ese toque trendy y chic a nuestros looks por lo que si eres de las personas que prefieren apostar por un diseño más llamativos y no los clásicos de colores sólidos te encantará conocer más acerca del estampado tropical.

Una de las principales prescriptoras del estampado tropical, que se caracteriza por mezclar hojas, flores y palmeras, ha sido Jennifer López. En el 2000 llevó el look más sofisticado del jungle print luciendo el icónico vestido de Versace.

No obstante, este estampado tiene muchas versiones por lo que para la llegada del verano podemos incluirlo en nuestros outfits de distintas formas: vestidos fluidos, monos cortos, diademas, zapatos, faldas y, por supuesto, trajes de baño.

Lo mejor de todo es que este estampado no solamente se puede llevar con el clásico color verde pues se combinan con el fondo de otros tonos y patrones. En este caso Gianella Neyra empleó un diseño de corte alto que llevaba unas hojas violetas con un fondo celeste y unas tiras negras.

Asimismo, para redondear su look -y mantenerse protegida ante los rayos del sol- la protagonista de la serie “La Lola” utilizó dos accesorios que son un must para un día de playa: lentes de sol y sombrero. Un estilismo fabuloso para brillar con luz propia durante la época de calor.

Tu comodidad primero al comprar un bikini

Al momento de elegir una ropa de baño es probable que muchas veces nos dejemos llevar por los colores y aplicaciones; sin embargo, es importante tener en cuenta también el corte de bikini y la forma de nuestro cuerpo, si es que queremos destacar o no algún aspecto en específico. No olvides que al final de cuentas lo más importante es que te sientas cómoda y segura para que luego no te arrepientas por una mala compra.