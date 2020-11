Este es el bikini de dos piezas deportivo que cautivó a Karina Borrero

Karina Borrero tampoco es ajena a la llegada del verano y así como muchas otras famosas apuesta por un look de playa fresco y moderno. La periodista supo destacar su estilo en Instagram luciendo un bikini deportivo de dos piezas con mucha actitud.

La mujer de prensa en más de una ocasión nos ha demostrado su venia fashionista llevando un vestido de animal print y una minifalda negra de cuero -derribando algunos mitos entorno al uso de esta prenda-.

Sin embargo, esta vez, la comunicadora aprovechó la temporada de calor para mostrarnos un creativo traje de baño que combinó un top deportivo de la marca Puma y en la parte inferior una truza tipo faja que definió la zona baja del abdomen.

Para complementar su look Karina Borrero utilizó dos accesorios que son un must have para un día de verano: un sombrero y unas gafas de sol oscuras, pues como sabemos es importante cuidar nuestra piel cada vez que nos exponemos prolongadamente ante los rayos solares. En este caso usó un modelo tipo visera para cubrir su rostro.

Diseños alternativos de bikini para el 2020

De acuerdo a la revista Vogue los bikinis con forma de aro invertida, también llamados wired bikini, forman parte de las tendencias del 2020 pues según afirman el estilo sexy ha vuelto. “Lo hemos visto en los vestidos lenceros de Gucci, los escotes pronunciados de Saint Laurent, los sujetadores a la vista de Dior, los hot pants de Isabel Marant y los cropped tops de cuero de Givenchy”, explican en el portal de moda.

Historia del bikini

La Segunda Guerra Mundial provocó que existiese una reducción de fibras para la producción de ropa y, en esa línea, al existir menor tela con la que trabajar, los trajes de baño de dos piezas llegaron a su máxima popularidad.

En ese contexto, en 1946, el ingeniero francés Louis Réard creó un modelo de tiras que enseñaba el ombligo, algo nunca antes visto en aquella época. El nombre responde a una alusión al atolón Bikini, que era un lugar donde se realizaron las primeras pruebas con una bomba atómica en la posguerra. Después fue gracias a modelos como Marilyn Monroe, en 1950, Brigitte Bardot, en 1957, y Ursula Andress que más mujeres se animaron a utilizarla.