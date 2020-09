Las mujeres de 40 años también pueden usar minifalda, palabra de Karina Borrero

Karina Borrero es parte del grupo de famosas peruanas que tiene una gran pasión por la moda, y lo demuestra a través de los outfits que comparte en sus redes sociales.

La mujer de prensa no es ajena a nuestro radar de moda, y es que en el pasado hemos analizado los atuendos que ha utilizado y que nos confirmaron su vena fashionista. Esta vez, Karina Borrero nos volvió a dar una lección de estilo a través de un pícaro outfit.

Existen algunas prendas que muchos dicen, deberían desaparecer de nuestras vidas una vez que cumplimos una cierta edad: una de ellas son las minifaldas. Bueno, Karina Borrero nos volvió a demostrar que este no tiene que ser el caso, a través de su más reciente y fabuloso outfit.

La periodista compartió en su Instagram una foto de ella luciendo un outfit total black en el cual resaltó la falda negra de cuero que utilizó. Karina Borrero acompañó su statement piece con unas pantimedias gris con patrón, que le dio un look más personalizado.

No obstante, esta no es la primera vez que Karina utilizó una falda de cuero negro en uno de sus outfits para el noticiero. La mujer de prensa también combinó esta prenda con una blusa de estampado y pantis negras para un look más colorido. De esta forma, Karina Borrero nos demostró que las mujeres de 42 años también pueden usar minifaldas en atuendos (adaptados a determinadas ocasiones) que se sientan auténticos a su estilo.