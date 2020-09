Maricarmen Marín tiene el toque de JLo para lucir más radiante que nunca con un jumpsuit

Maricarmen Marín tiene un amplio bagaje de prendas que la ayudan a crear looks de impacto ya sea para lucirse durante su programa matutino “Mujeres al mando” o para el nocturno en “Yo soy: grandes batallas”.

Si bien generalmente la intérprete de "Me enamoré de ti" prefiere utilizar vestidos para el espacio que comparte con Johanna San Miguel, esta vez se decantó por un jumpsuit efecto “fit”.

La reina de la cumbia, como algunos prefieren llamarla, puso el foco de atención de su look en un estampado estilo clásico que dio rienda suelta a su belleza. Y es que los jumpsuits son una prenda que resultan precisos para resaltar la figura y celebridades como JLo no dejan de emplearlos en sus looks.

El detalle que más llamó la atención de su estilismo fueron sus mangas ligeramente abullonadas, una moda de antaño que ha vuelto con fuerza, pues le dieron mayor volumen a su outfit. Asimismo, los cinturones son un gran elemento para acentuar la cintura y ayuda a disimular cualquier “rollito” (pero tampoco pasa nada si se quieren llevar con orgullo).

En cuanto al beauty look del jurado de “Yo soy: grandes batallas” ella apostó por unas sombras en tonos azules y un ligero delineado en los ojos pues quiso acentuar su maquillaje en sus labios utilizando un labial rojo.

Así con este look Maricarmen Marín nos muestra que también comparte algunas claves de estilo con JLo, quien prefirió llevar un look similar, pero con un prominente escote en V y una blusa un poco más ceñida. Estilismos que sin duda algunas nos dejan algunas lecciones y tips a tener en cuenta cuando se trata de crear outfits de impacto.