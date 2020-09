Juliana Oxenford derrocha glamour con elegante vestido para retratar el final de su embarazo

Juliana Oxenford se encuentra a un mes de dar a luz y culminar esta hermosa etapa de embarazo. Y como todo bello momento merece ser retratado, la periodista de ATV se animó a posar con un encantador look de maternidad desde la comodidad de su hogar.

En Instagram la conductora de “Al estilo Juliana” compartió la sesión de fotos que realizó para inmortalizar su estado de gestación con un bello outfit maternal que se robó los suspiros de todos sus seguidores.

“A un mes de conocer a Mateo. Gracias @erickvalderramafoto por tanto talento y paciencia. Gracias @rossanatorresatelier por pensar siempre en la manera de hacerme sentir guapa. ¡Gracias totales!, escribió al lado del conjunto de postales en las que luce dos looks.

El primer look se trata de una combinación sencilla, pero efectiva, si queremos tener un bonito recuerdo de nuestra barriguita de embarazo, sobre todo, en tiempos en los que debemos priorizar nuestra salud y permanecer en casa. Por ello optó por una camisa blanca oversize con botones y unos jeans denim.

¿Cómo luce Juliana Oxenford con su último look de maternidad en Instagram?

No obstante, Juliana Oxenford no pudo dejar de lado uno de sus estilismos preferidos por lo que también nos regaló un sublime retrato con un cautivador vestido rosado. Para este segundo look la comunicadora eligió un vestido ‘off shoulders’ con pretina en el pecho y unas mangas ligeramente abullonadas con pliegues en la parte final. Asimismo, el diseño tenía una abertura que dejaba al descubierto su pancita y el largo de sus piernas. Este tipo de detalles son usuales en muchos vestidos de maternidad pues permiten lucir el ‘baby bump’.

Además, hubo otros aspectos en su look que ayudaron a crear un contraste. El vestido muestra un estilo fresco y con la diadema de flores que le agregó a su look éste podría considerarse romántico o primaveral. Y es que con unos stilettos o zapatos de tacón podrían haber redondeado un look convencional. Sin embargo, Juliana Oxenford prefirió utilizar unas combat boots para agregarle un toque grunge y llevar su estilismo a otro nivel. Y es que como ya lo ha mostrado Juliana no existen cánones ni reglas que impidan que una mujer embarazada se vista cómo mejor le guste. ¡No olvides que la actitud y la comodidad siempre será lo más importante!