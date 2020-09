María Pía Copello y su hija Catalina imponen estilo con modernos outfits en tendencia

María Pía Copello conoce muy bien la importancia de un buen outfit para derrochar estilo a donde sea que uno vaya. Y es que la ex conductora de “Esto es guerra” (EEG) no descuida ningún detalle en sus looks en Instagram. El último estilismo que estrenó junto a su hija tras el lanzamiento de su primer single “Like” en Youtube es prueba de ello.

La ex animadora infantil ya nos había mostrado que tiene el estampado tie dye muy presente en su día a día. No obstante, esta vez se apuntó a modelar un conjunto con un novedoso diseño con el que hizo ‘match’ junto a la pequeña Catalina, quien no solo muestra su gusto por el baile sino también por la moda.

Los conjuntos deportivos y el tie dye son dos tendencias que comenzaron a pisar fuerte desde que comenzó la cuarentena en nuestro país. Estas dos claves de estilo no pasaron desapercibidas por María Pía y su hija, quienes muchas veces han optado por lucir outfits idénticos en redes sociales.

Este look que parte de la moda ‘loungewear’ se convirtió en uno de los principales estilismos de la familia Copello. Un style que también se vio reflejado en el videoclip “Like” y que nos muestra uno de los outfits predilectos de María Pía y Catalina.

Para este outfit María Pía optó por llevar un conjunto de dos piezas deportivo con un short, un top blanco y una casaca crop. En cuanto a la hija menor de Copello ella modeló unos joggers una camiseta blanca y una casaca de mangas largas. Ambas lucieron el tie dye en su máximo esplendor con unos tonos fuscia, blanco, azul y morado.

No cabe duda que ambas continuarán sorprendiéndonos con modernos y novedosos outfits que nos develen las últimas tendencias de la moda.