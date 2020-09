Karen Schwarz rompe estereotipos con un ceñido outfit que no le teme a las críticas

Karen Schwarz regresó con fuerza a las pantallas de Latina y ahora es la flamante conductora del bloque “Espectáculos”. Después de varios meses en casa, donde mostró su lado más natural con outfits caseros, la ex Miss Perú vuelve a enfundarse un vestido para llevar su mejor estilismo en su vuelta a la televisión.

La exmodelo optó por lucir un encantador vestido amarillo de mangas largas que se amoldó muy bien a su nueva figura, pues como recordamos Karen dio a luz hace tres meses. No obstante, ello no impidió que la pareja de Ezio Oliva se mostrara radiante con este look en el que se propuso desafiar algunos estereotipos que atormentan a muchas mujeres.

“¡Así́ soy yo! Me han visto los últimos meses en pijama, sin maquillaje, despeinada, ¡como soy! Hoy mi trabajo hace que me ponga un poco perica. Por mucho tiempo he escuchado a varias mujeres más preocupadas por sumir (meter) “la barriga” o esconder lo que no quieren que se vea por lo que pueden decir los demás. Mamis que están pasando por una etapa de post parto, no hay nada más bonito que vernos como un todo y sentirnos hermosas así́ como somos. Mis kilitos son míos, de mi propiedad”, escribió en Instagram.

Desde que comenzó la cuarentena la ex conductora de “Mujeres al mando” nos demostró a través de sus looks la importancia del amor propio en más de una ocasión. Y ahora que ha retornado a sus labores no ha sido la excepción.

Y es que sabemos que en la televisión las exigencias para lucir un cuerpo delgado y bien definido pueden ser muy fuertes; sin embargo, Karen Schwarz nos envía un potente mensaje para aceptarnos como somos. En ese sentido la ex Miss Perú no ha dejado de llevar sus estilismos preferidos con vestidos por temor al qué dirán.

No olvides wapa que lo más importante al crear un outfit es sentirte cómoda, radiante y con mucha actitud para llevar el look con el que te sientas a gusto. ¡Atrévete a innovar tu estilo y a desafiar estereotipos!