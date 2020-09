Melissa Klug impone estilo con sofisticado abrigo de paño camel para despedir el invierno

Los abrigos de peluche y de plumas fueron dos prendas de moda que reinaron esta temporada de otoño- invierno 2020. Sin embargo, esta vez, Melissa Klug nos presenta una alternativa que podemos utilizar para mantenernos abrigadas y con estilo pues las bajas temperaturas todavía nos acompañarán por unas semanas más.

En Instagram la empresaria lució un look casual, pero muy estiloso gracias a un abrigo de paño en color camel que combinó muy bien con unas leggings.

La popular “blanca de Chucuito” demuestra su gusto por la moda a través de sus outfits y no oculta su predilección por marcas de prestigio como Louis Vuitton o Yves Saint Laurent. No obstante, esta vez optó por apoyar a un emprendimiento local luciendo un modelo de la tienda virtual “Jelimizahar”.

Para su reciente paseo cerca al mar Melissa Klug decidió llevar un look casual, pero con un toque elegante. Y aunque hay quienes prefieran acompañar los abrigos de paño con botines, la ex pareja de Jeffersón Farfán eligió unas zapatillas blancas para no sacrificar su comodidad.

Y es que cuando se trata de realizar largas caminatas la mejor opción siempre será llevar un calzado suave y cómodo. En este caso unos sneakers son básicos para combinarlos con nuestros outfits sin perder estilo. Incluso muchas royals como la reina Letizia han comenzado a dejar de lado los tacones para apuntarse a llevar zapatos más llevaderos como las alpargatas.

De esta forma Melissa Klug nos demuestra que, aunque la temporada de invierno se encuentre en cuenta regresiva aún tenemos ocasiones para ponernos un bonito abrigo y lucir fabulosas con looks que vayan con nuestro estilo.