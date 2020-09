Alondra García Miró enseña cómo crear outfit de 'sporty chic' con unas zapatillas 'low cost'

Alondra García Miró puede sorprendernos con diversos tipos de looks que van desde lo más ‘glam’ hasta lo más casual. Sin embargo, cuando se aleja de las pantallas y los flashes prefiere llevar outfits relajados con prendas cómodas y versátiles.

Dentro de los estilismos que suele mostrar la pareja de Paolo Guerero hemos notado que suele decantarse por joggers, mom jeans, tops deportivos, prendas y calzados que pongan en primer lugar su comodidad. En suma, un estilo de ‘sporty chic’ que confirma con este último look de invierno que compartió en Instagram.

La protagonista de la novela “Te volveré a encontrar” tiene dentro de sus básicos un calzado con el que se puede crear un sinfín de looks. Nos referimos a las zapatillas blancas y aunque hay diversos diseños y marcas de prestigio la modelo eligió un modelo ‘low cost’ de Basement.

Alondra García utilizó estas zapatillas de alto relieve que tienen un detalle pues lleva un estampado de culebra en la parte trasera para redondear su look. Asimismo, empleó una camiseta negra de cuello redondo con dos rayas beige y unos pantalones de boca ancha que le dieron balance a su outfit.

Por supuesto esta no es el único modelo de zapatillas blancas que la modelo luce en sus outfits, pero podemos ver que no hace tener el calzado más costoso para looks modernos. Y es que con un bajo presupuesto y mucha creatividad podemos crear estilos fabulosos.

En otro look Alondra García llevó la tendencia del denim on denim con unos skinny jeans y una blusa con mangas abullonadas que le dieron un toque más casual, pero con la esencia de llevar la esencia de ‘sporty chic’ en su look. ¿Y tú wapa con cuál de sus dos looks te quedas?