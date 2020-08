Flavia Laos le añade picardía a su look de invierno con las botas XL en tendencia

Flavia Laos se ha convertido en toda una ‘it girl’ y ello nos lo demuestra con cada outfit que utiliza a través de sus redes sociales. La ex chica reality muestra una gran versatilidad en sus looks pues si revisamos su cuenta de Instagram podemos encontrar variados estilos, pero todos ellos con un toque pícaro.

Esta vez la pareja de Patricio Parodi nos mostró su último estilismo en el que cayó rendida, así como otras famosas del medio local, ante el calzado en tendencia de invierno: las botas infinitas de piel negra.

Aunque hemos visto algunas variaciones en los looks y diseños de las botas mosqueteras, la esencia es la misma llevarlas por encima de la rodilla con prendas más largas que dejen un pequeño espacio libre.

Como hemos visto las botas altas pueden combinarse diversas formas: con faldas, vestidos, jeans, en looks casuales o un poco más formales. Todo dependerá de los complementos que le añadas a tu outfit.

Para este look Flavia Laos optó por mezclar su calzado con una polera oversize blanca que llevaba un estampado de letras en el centro. Un estilo similar (para combinar las botas mosqueteras) lo vimos en la empresaria de Gamarra Alejandra Baigorria quien empleó un look similar.

Y es que las botas XL son ese elemento de moda que le añade un toque sensual y que puede mejorar cualquier look en instantes. Este tipo de looks es bastante recurrente para modelar outfits desde un estudio; sin embargo, todavía no lo hemos visto en las calles. ¿Y tú wapa crees que alguna famosa se atreva a adaptar este look al ‘street style’?