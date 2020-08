Natalia Salas luce su pancita de embarazo con dulce outfit de invierno para evitar el frío

Natalia Salas celebró su cumpleaños con un encantador outfit de invierno que resaltó su barriguita de embarazo. La ex conductora de televisión nos regaló una sublime postal en la que lució su último look pre mamá.

En Instagram la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” transmite su alegría y esencia en sus outfits por lo que no duda en añadirle detalles divertidos que le den un toque personal a sus looks.

Para este outfit Natalia Salas empleó un vestido midi gris de mangas largas y cuello alto que combinó con la decoración que eligió para su onomástico.

Y es que la actriz de 33 años mostró que es una gran fanática de un personaje infantil que seguramente también nos cautivó durante nuestra infancia. Por ello, y en honor a Hello Kitty la futura mamá primeriza sincronizó su vestido con una panties rosa para mimetizarse con la temática de la decoración.

Además, para redondear su estilismo Natalia Salas utilizó unas sandalias con tirantes en color negra para complementar su look.

Cabe precisar que los vestidos de algodón son una excelente alternativa para mantenernos abrigadas durante este crudo frío de invierno. Lo mejor de todo es que los podemos combinar con panties para no perecer ante el clima.

Recuerda que la moda también se debe acoplar a tus gustos y más aún cuando se está en la dulce espera pues si bien hay ciertas prendas que se adaptan mejor, no existen impedimentos para crear nuevos looks siempre y cuando uno se sienta cómoda. ¡No olvides que lo más importante es la actitud! ¡Y Natalia Salas nos lo confirma con este divertido look maternal!