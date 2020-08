Milett Figueroa reaparece más sofisticada y natural que nunca con este look parisino

Milett Figueroa se mantiene alejada de la televisión y la presión mediática que ello puede ocasionar; no obstante, mantiene a sus seguidores al tanto de sus actividades a través de sus redes sociales.

Recientemente la ex integrante de “Esto es guerra” compartió en Instagram una postal en la que lucía un outfit casual, pero con cierta dosis de sofisticación que fue elogiado por personalidades del medio como la ex reina de belleza Marina Mora.

Y es que Milett Figueroa decidió apostar por un look al natural utilizando solo la cantidad necesaria de make up como un poco de base, labial nude y un delineador de cejas.

Sin embargo, lo que más resaltó fue el conjunto de prendas que llevó mientras viajaba en tren hacia la cuna del arte y la moda, Francia, según aseveró su madre en uno de los comentarios.

La modelo reflejó un estilo parisino que no podía pasar desapercibido en dicha red social. Milett utilizó una chompa blanca con cuello en V que llevaba franjas en celeste y negro que tenía transparencias con bordados floreados que dejaron relucir el tono de su piel.

Dentro del estilo que suele reflejarse en la moda parisina durante el verano uno de los colores que nunca fallan son el blanco y el negro. Y si lo combinamos de forma casual mucho mejor.

Asimismo, utilizó una blusa a rayas con cuello de camisa para destacar más su outfit. Un tipo de diseño que es un clásico de la moda parisina, así como las boinas. En este caso Milett no utilizó uno de los modelos más emblemáticos; sin embargo, llevó un sombrero de ala corta con una cinta rosa que redondeó su look.

En cuanto a los accesorios, y como bien sabemos una de las claves de estilo menos es más más, no hace falta agregar modelos muy llamativos o XL. La ex chica reality llevó unos aretes en forma de aro, una cadena dorada y un reloj para complementar su style parisino. ¿Y tú wapa te animarías a llevar un look similar?