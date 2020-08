Karen Schwarz muestra el antes y después de su figura tras embarazo luciendo un mismo outfit

Karen Schwarz se muestra más agradecida y feliz que nunca con el nacimiento de su hija Cayetana y la última postal que compartió en su cuenta de Instagram es prueba de ello.

La ex Miss Perú utilizó un mismo outfit para mostrar el antes y después de su figura tras nueves meses de gestación. En una parte de la imagen podemos ver cómo lucía su barriguita cuando la pequeña Cayetana se encontraba en su pancita y en la otra parte cuando ya la tiene entre sus brazos.

“Gracias Dios por ser tan bueno conmigo. No reniego por las pruebas que me pones en el camino porque sé que al final solo me estás preparando para saber enseñarles a mis hijas que el amor y el compromiso es lo más bonito que uno puede sentir”, escribió la pareja de Ezio Oliva.

La ex presentadora de televisión repitió el mismo look que empleó cuando estaba embarazada para mostrarse muy contenta al lado de su segunda hija.

Dentro de los estilismos preferidos de Karen Schwarz se encuentran los vestidos, tantas veces la hemos visto con diversos modelos cuando conducía el programa de Latina “Mujeres al mando”; sin embargo, debido a su embarazo tuvo que alejarse de las pantallas y por ello la hemos visto nuevos looks de ella con ropas sueltas y cómodas.

En este look la ex conductora de televisión lució su cabello lacio y suelto con una sublime blusa polka dots en rosa pastel. Uno de los colores que están tendencia esta temporada de invierno y que podemos encontrar en diversas prendas que forman parte de la ‘moda loungewear’.

De esta forma Karen Schwarz nos muestra una vez más cómo la moda no tiene por qué estar peleada con el estilo de una mujer embarazada antes o después de dar a luz. Y por ello la ex Miss Perú mantiene su esencia llevando looks memorables que derrochan por sobretodo amor y ternura por sus hijas.