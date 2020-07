Karen Schwarz se olvida del maquillaje y muestra el look preciso para invierno

Karen Schwarz decidió alejarse temporalmente de la pantalla chica ante la llegada de su hija segunda hija Cayetana; no obstante, la exmodelo se mantiene bastante activa en sus redes sociales. Medio por el cual no duda en mostrar su faceta maternal en la que la mayor parte del tiempo debe prescindir del maquillaje.

Y es que desde que comenzó cuarentena la ex conductora de televisión ha compartido algunos tips para todas las mujeres que como ella iniciaron su etapa de maternidad en medio de esta pandemia.

Karen Schwarz muestra su look más natural en Instagram

Esta vez Karen Schwarz optó por enseñar su look más comfy en el que deja a un lado el ‘make up’ para enamorar con su belleza al natural.

La pareja de Ezio Oliva recogió su cabello con un moño alto para darle un efecto messy a su peinado. Además, eligió un conjunto celeste para mantenerse cómoda y abrigada durante esta temporada de invierno.

Como sabemos durante el confinamiento el look favorito de muchas personas que se han rendido ante la moda ‘loungewear’ han sido los pijamas, buzos y chompas oversize y Karen Schwarz no fue la excepción.

Además, la ex Miss Perú acompañó su instantánea con un mensaje de aceptación personal y amor propio que escribió hace un año, pero, que según comenta lo vuelve a repetir pues refleja cómo se siente actualmente.

“Si me preguntas ¿Quién eres hoy? Esta soy yo, con más defectos que virtudes, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo. Me encanta arreglarme pero también amo hacerme un moño y no perderme ni un minuto de vida”, escribió en su última publicación de Instagram.

“Me preguntan cómo haces para hacer tantas cosas en tu vida, eres mamá, eres esposa, trabajas. Mi única respuesta es “AMO tanto lo que hago”. Disfruto velar por los míos sin esperar que las cosas lleguen por sí solas. Entre nos, las cosas nunca llegan solas, y si lo crees estás perdiendo gran parte de tu vida. Si me vas a criticar hazlo porque me conoces y porque realmente sabes como soy y si no, solo ten en mente que lo perfecto jamás existió́ ni existirá́. ¡Esta soy yo!”, finalizó.