Karen Schwarz luce sus canas sin arrepentimientos y comparte makeup tutorial

Karen Schwarz es considerada una de las mujeres más hermosas de la televisión peruana, y para acompañar sus looks, la TV host siempre usa outfits que favorecen su figura.

Otro aspecto que Schwarz siempre tiene ‘on point’ es su maquillaje, pero como toda persona, también tiene días donde prefiere dejar que su piel respire, sobre todo ahora durante la cuarentena.

La ganadora del Miss Perú Universo en el 2009 ha estado utilizando el tiempo en confinamiento para interactuar con sus seguidores y compartir sus mejores tips de belleza. Por ello, recientemente publicó un mini tutorial de maquillaje donde se mostró al natural y exhibió sus canas sin arrepentimientos.

“Y paréntesis antes que me digan algo, sí estas de acá se llaman canas”, dijo Karen Schwarz en el video antes de proceder con su makeup. Y es que al igual que miles de mujeres durante esta cuarentena, la esposa de Ezio Oliva ha dejado que sus canas crezcan libremente y en lugar de avergonzarse, las acepta, mostrándonos que es un look natural que no nos hacen menos bellas.