Karen Schwarz responde a fuerte crítica de usuaria que le pide que se 'arregle' | FOTO

Karen Schwarz a través de su cuenta de Instagram, suele mostrar emocionada su etapa de mamá tras haber tenido una nueva integrante de la familia, la pequeña Cayetana.

Sin embargo, ocurrió un momento desagradable para la modelo al recibir criticas por usuarias que le pedían que se peine o arregle al publicar foto junto a su familia. Ante ello, la joven se respondió fuerte y claro.

Karen Schwarz en Instagram

La modelo en plena madrugada suele subir imágenes de su familia durmiendo, mientras ella cuida a su segunda hija tras tener solo unas semanas de nacida.

“Juntos y revueltos! Hace 2 semanas este es mi modo. Uno olvida los cambios de horario, ahora duermo por las tardes y estoy despierta en las madrugadas. Me preguntan si despierto a Ezio por las madrugadas para que me ayude con la gordita y la verdad es que no, los prefiero dormiditos”, dijo en redes sociales.

No obstante, el comentario fue criticado por usuarias que consideraban ante estos cambios ante la maternidad por segunda vez, su esposo Ezio Oliva debería ayudarla en atender a la bebé de noche.

Una cibernauta en cambio, se centró en el look de Karen, criticándole por no arreglarse tras haber dado a luz: “Por el hecho de ser mamita nuevamente no quita que te arregles un poquito para tus fotos y videos, al menos péinate, te sugiero”.

Karen Schwarz responde a usuaria tras crítica por su apariencia

Este comentario no fue del agrado de la conductora de Latina, quien le envió un contundente mensaje:

“Con respeto a ‘al menos péinate un poquito para tus videos’: Amo estar como estoy, despeinada y con el corazón repleto de amor. Y con ese modo me quedo. Mamá, despeinada, ojerosa, dedicada a mis chiquitas”; respondió de manera contundente.