Samahara Lobatón se reconcilió así con su mamá Melissa Klug: "Yo la amo" | VIDEO

Samahara Lobatón asombró a los televidentes al presentarse por primera vez ante cámaras mostrando su barriguita de embarazo y contando cómo ha sido esta nueva etapa en su vida.

A su vez, la joven se animó a reconciliarse con Melissa Klug públicamente, dedicándole unas emotivas palabras de agradecimiento a su mamá.

¿Cómo fue la reconciliación de Samahara Lobatón y Melissa Klug?

La exchica reality se presentó en el programa 'En boca de todos' confesando detalles inéditos de su embarazo. Ante ello, los conductores aprovecharon el momento para preguntarle sobre su progénitora.

Tula Rodríguez previo a la declaración de Samahara le recordó la importancia de la madre durante la etapa de gestación de una mujer, aceptando la hija de Abel Lobatón que la extrañaba y asumía su responsabilidad.

“No fue algo que buscaba, pero Dios nos pone pruebas en el camino. Estaba nerviosa, no sabía a quién decirle y con Youna (su novio) decidimos tenerla, porque si Dios nos puso esa prueba, fue por algo”, indicó la hija de Melissa.

A su vez, reconoció su admiración por su mamá.“Un hijo te da las fuerzas necesarias para seguir creciendo. Es algo que mi mamá nos enseñó, ella tiene 5 hijos y no le faltaron las ganas de seguir adelante con nosotros”.

“Mi mamá y yo hemos tenido bastantes peleas en el camino, pero hoy en día es como que ya todo está mejor, todo está tranquilo. Las primeras personas que se enteraron fueron nuestros papás y mis hermanas que son mis compañeras de vida”, sostuvo la joven.

“Definitivamente mi hijita va a venir a unir a nuestra familia, en verdad mi mamá sabe que yo la amo y la adoro, que siempre la he admirado por la clase de mujer que es, ella para mí es un modelo a seguir como mujer, como persona, siempre es muy buena, bondadosa con las personas, ella siempre quiere ayudar al resto”, comentó.

Samahara Lobatón reveló que extraña a Melissa Klug y hermanos

En medio de la cuarentena por el aislamiento social, la primeriza mamá manifestó que extraña a su familia y desearía abrazarlos mientras disfruta de la pronta llegada de sus bebé.

“Extraño a mi mamá, a mis abuelas, mis hermanas, a todos. Nunca se rompió el lazo (con Melissa), tampoco es que hable todo el tiempo con mi mamá, pero la escucho, escucho las recomendaciones que me da, estoy atenta a todo”, finalizó Samahara.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre el embarazo de su hija Samahara Lobatón?

Como se recuerda, Melissa Klug y Samahara Lobatón han tenido algunas diferencias los últimos meses en su relación pese a ello, la empresaria respaldó a su hija.

“Ella es mi hija y sabe que puede contar conmigo en todo momento. Las madres son para siempre”, manifestó la popular ‘Blanca de Chucuito’ en una entrevista con Magaly Medina.

Novio de Samahara Lobatón en Instagram se pronunció

La pareja de la joven se pronunció desde sus redes sociales sobre su paternidad. Youna sorprendió al dedicar unas emotivas palabras, mostrando la foto de su primogénito.

A su vez, confesó su miedo de no ser el padre perfecto pero que intentará hacer su mejor rol para que esté feliz su familia.

"No dejo de pensar en el futuro con miedo, de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más", sostuvo.

Además, pidió paciencia y sabiduría para criar a su pequeño. "Espero que Dios me de fuerzas para no soltarte nunca y sabíduria necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor", finalizó.