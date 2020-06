“Deja de ser racista en tu propio país”: Hija de Jefferson Farfán rompe su silencio

La hija del seleccionado Jefferson Farfán se sumó a la indignación por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía.

Ante ello, Maialen utilizó su cuenta de Instagram para hablar claro y fuerte sobre este hecho de racismo que se vive a diario en todo el mundo.

Hija de Jefferson Farfán en Instagram habló fuerte y claro

La adolescente también quiso expresar su molestia ante la injusticia de los abusos, compartiendo una imagen negra como parte de la iniciativa Blackout Tuesday en redes sociales.

Al parecer por su publicación obtuvo críticas en su plataforma digital. Por ello, la primogénita del jugador alzó su voz de protesta ante diferentes casos de discriminación.

“Hay personas que piensan que no ser racista es suficiente y que poner stories “no ayuda ni cambia nada” (...) De repente no puedes ir a las protestas pero puedes educarte, firmar peticiones, donar, cuturizarte, concientizar a tus amigos, familiares o a las personas a través de publicaciones", sostuvo la joven.

Agregó Maialen: "Empieza por dejar de hacer comentarios racistas con tus amigos, por dejar de ser racista en tu propio país, por dejar de cholear a tus compañeros de universidad”.

A su vez, enfatizó sobre las personas que una vez 'cholearon'. “Y no solo digas yo no soy racista no tengo que demostrarlo poniendo stories porque ese no es el propósito de tus publicaciones. Y si alguna vez choleaste no te quita el derecho de cambiar y crecer como persona, no te hace hipócrita porque todos cometemos errores", indicó.

"Si ya aprendiste esto, estás haciendo un gran cambio. La gente siempre va a a criticar, tú sigue haciendo lo que está bien”; finalizó en su historia.