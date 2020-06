Melissa Lobatón y el duro mensaje tras revelarse embarazo de Samahara: "Madura"

El embarazo de Samahara Lobatón ha generado muchas reacciones en sus seguidores y su propia familia. Sin embargo, lo que sorprendió más fue la reciente publicación de su hermana Melissa Lobatón en su cuenta de Instagram. "Madura", se puede leer.

Samahara Lobatón anunció que tenía 4 meses de embarazo, además reveló que quedó en cinta porque olvidó ponerse la inyección, entre otros detalles que avivaron más la curiosidad de sus seguidores de las redes sociales.

Cabe indicar que la joven decidió vivir con su novio desde cumplió 18 años. Aunque Melissa Klug se ha mostrado preocupada por su decisión, indicó que siempre la apoyará.

¿Pero qué ha dicho su hermana Melissa Lobatón sobre el embarazo de Samahara?

Melissa Labatón ha preferido no pronunciarse directamente sobre el tema, sin embargo, sorprendió con una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

"Si la cag… admítelo, pide disculpas y ya. No te pongas a inventar excusas estúpidas o a decir más mentiras. Madura. Se correcto", escribió la joven en su cuenta de Instagram. ¿Para quién será este mensaje?

Novio de Samahara Lobatón rompió su silencio en Instagram

La pareja de la joven se pronunció desde sus redes sociales sobre su paternidad. Youna sorprendió al dedicar unas emotivas palabras, mostrando la foto de su primogénito.

A su vez, confesó su miedo de no ser el padre perfecto pero que intentará hacer su mejor rol para que esté feliz su familia.

"No dejo de pensar en el futuro con miedo, de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más", sostuvo.

Además, pidió paciencia y sabiduría para criar a su pequeño. "Espero que Dios me de fuerzas para no soltarte nunca y sabíduria necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor", finalizó.