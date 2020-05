Juliana Oxenford conmueve al contar su miedo de estar embarazada a los 41 años | FOTO

La periodista Juliana Oxenford firme y frontal solemos verla frente a una pantalla anunciando los diferentes acontecimientos que está pasando el país, sin embargo, al estar embarazada la llevado a enfrentar un nuevo reto en su vida.

Por ello, la conductora se sinceró en una entrevista contando su miedo por tener un bebé en su vientre en esta etapa, generándole más incertidumbre por su edad.

Juliana Oxenford en Instagram enterneció al revelar su embarazo

La comunicadora emocionó a sus cientos de seguidores con la inesperada noticia que sería mamá nuevamente, enamorando con una tierna imagen de su embarazo.

Pero al enterarse que iba ser madre le surgió el temor por tener más de 40 años, conmoviendo al escucharla hablar de esta situación que está viviendo con el apoyo de su familia.

Juliana Oxenford enfrentó a su esposo para ser madre

Luego de revelar que su bebé será un varoncito y tiene cuatro meses, confesó a la revista Somos que siempre quiso ser mamá, animándose hablar detalles de cómo lo planteó a su esposo cuando recién eran enamorados.

“Milovan y yo éramos enamorados. Tenía 30 años y nos peleamos porque le había planteado mi deseo de ser mamá. Le dije: ‘Yo puedo ceder en algunas cosas, tú en otras, pero nunca voy a tranzar con la maternidad. Yo voy a ser mamá sí o sí’, sostuvo.

Además, agregó: “Milo no estaba seguro de tener hijos. Al final congelé tres óvulos. En el ínterin me llama y me dice que lo había estado pensado y que tarde o temprano iba a surgir en él ese deseo ser de papá y que si era así él quería que yo fuera la mamá de sus hijos".

La figura de ATV, también se animó a revelar que no estaba buscando tener un bebé de nuevo pero fue consciente que al no cuidarse podría existir la posibilidad.

“No es que estuviéramos buscando un bebe ahora, pero no nos estábamos cuidando. En enero me tenía que venir la regla y nada. Esperé febrero y nada. Me voy a la farmacia, me hago la prueba y positivo. Fui al médico y me lo confirmo: recontra positivo”, indicó Juliana.

Juliana Oxenford conmovió al confesar su miedo de estar embarazada a los 41 años

La presentadora aunque se encuentra feliz por la pronta llegada de su hijo, contó que eso no impide sus miedos por los cambios que puede ocurrir con María y su edad.

“Él está feliz y yo también, pero al toque te asaltan los miedos: una cosa es ser mamá a los 30 y otra a los 40. Y por María, porque ella es muy pegada a mí. Yo le dedico muchísimo tiempo, yo vivo para mi hija”, comentó Juliana Oxenford.

Esposo de Juliana Oxenford la hizo llorar en vivo tras aparecer en su programa

La conductora inició presentando unos vídeos que su producción realizó en honor a ella por el 'Día de la madre'. Sin embargo, nunca esperó ver a su esposo en la pantalla y listo para dedicarle unas emotivas palabras junto a su pequeña.

“Hola, solo queríamos mandarte un mensajito para decirte públicamente que tenemos mucha suerte de tenerte en nuestra vida, que eres una mujer y una madre extraordinaria y María quería agregar algo”, sostuvo la pareja de la periodista.