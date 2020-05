Tula Rodríguez se conmueve al contar que su hija fue operada durante 14 horas | VIDEO

Tula Rodríguez se sinceró durante una entrevista en su programa con Sully Sáenz, quien contó la situación que estaba viviendo su hijo al haber perdido la audición de un oído y espera ser operado.

Ante ello, la presentadora asombró al público revelando por primera vez que su pequeña con Javier Carmona pasó una situación similar.

Tula Rodríguez confesó que su hija fue operada

En la emisión de "En boca de todos", Rodríguez narró algunos detalles de lo que enfrentó Valentina tras haber sido operada durante 14 horas.

"Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando, y también lo he pasado, fueron 14 horas”, expresó Tula a Sully.

La figura de América TV, también indicó que su hija ahora se encuentra bien y se desarrolla normal en su vida diaria.

“Y pasa el tiempo, hoy mi niña -no es el mismo diagnóstico de tu hijo (Marchello), es verdad- pero Valentina va a un colegio regular, le va super bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”, sostuvo.

Tula Rodríguez dedicó un mensaje de aliento a Sully Sáenz por su hijo

La conductora motivó a la modelo a ser fuerte mientras espera que atiendan a su menor en Canadá.

“Y efectivamente cuando ella... cuando tu hijo se ponga el audífono va a sentir de que se le abre el mundo y la mejor terapia de eso es el amor de papá y el amor de mamá”.

Sully le agradeció y manifestó que ya había conversado en privado, pues, amabas habían pasado por situaciones similares.