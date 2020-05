Tula defendió a Mario por supuesta mentira ante COVID-19 para tener rating EEG | VIDEO

Tula Rodríguez se pronunció en medio de las críticas que ha leído contra Mario Irivarren donde muchos usuarios indicaban que había mentido al anunciar que tenía coronavirus.

Ante ello, la conductora apenada por lo ocurrido al chico reality, habló fuerte y claro en su defensa, negando que 'Esto es guerra' "armó" la situación para tener más rating.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre Mario Irivarren?

La presentadora de 'En boda de todos' dedicó unos minutos de su programa para aclarar el tema que se estaba especulando en redes sociales sobre la expareja de Ivana Yturbe.

“Ayer estuve leyendo algunos comentarios y decían si esto será cierto o inventado (...) Por favor dejemos el odio a un costado, nadie jugaría con su salud, nadie podría decir esto me está pasando para generar rating en un programa donde cautiva a todos y por eso tiene las cifras que tiene”, sostuvo Tula.

Tula Rodríguez defiende retorno de 'Esto es guerra'

La figura de América TV en medio de los comentarios negativos por el regreso del reality, confesó que ella sí ve y verá el programa de EEG.

“Yo por ejemplo veo Esto Es Guerra, sí, y no me pienso perder y mi papá se ríe y entretiene y hoy lo voy a ver de manera diferente”, finalizó.

Mario Irivarren confesó así que se contagió del COVID-19

Durante una transmisión en vivo, el joven anunció que había sido contagiado de coronavirus, siendo el motivo por su ausencia en el programa.

"El día de la madre, yo me encontraba en mi casa. Eran como las nueve y media de la noche y no había nadie en calle, cuando empecé a escuchar el llamado de auxilio de unas personas. No entendía lo que pasaba, así que me acerqué a mi puerta. Luego vi a una joven buscando movilidad hasta la avenida San Luis. Ella tenía a su tía en silla de ruedas, me preguntó si tenía carro y si las podía llevar, yo respondí que sí, así que saqué el auto y lo lleve hasta la esquina", contó Irivarren.

"En el preciso momento que yo llegué también se acercó un familiar con otro vehículo. Eran todas mujeres, por lo tanto no podían cargar a la señora, así que lo hice yo. No pensé, simplemente actúe y la subí al carro, además llevé a las sobrinas hasta la clínica, ya que estaban desesperadas", agregó el guerrero.