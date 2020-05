Tula Rodríguez brinda ayuda a emprendedores por ampliación de cuarentena [FOTOS]

La artista Tula Rodríguez dejó asombrados a sus seguidores de Instagram al revelar que otorgará ayuda a emprendedores peruanos que han sufrido daños por la ampliación de la cuarentena obligatoria establecida por el Presidente del Perú Martín Vizcarra.

La conductora de televisión reveló sentirse muy preocupada por la situación de las personas que no cuentan con un trabajo estable durante el Estado de Emergencia.

Por esta razón, Rodríguez decidió publicar en sus redes sociales a todas las empresas que tienen la autorización para laborar durante la cuarentena hasta el 30 de junio.

“Veo tan lejos el 30 de junio. En especial a todos ustedes que me cuentan muchas veces que no tienen trabajo fijo o qué no pueden trabajar desde casa o de manera online. Sé que el presidente quiere lo mejor y debemos cuidarnos, pero también entiendo que hay que producir.”, se puede leer al comienzo de la publicación en Instagram.

“Se me ocurrió una idea. Si eres independiente, emprendedor, electricista, chofer, carpintero, servicio de peluquería a domicilio, etc. Deja un comentario con tu cuenta de Instagram, el servicio que brindas y a que te dedicas”, añadió la presentadora de ‘En Boca de Todos’.

Tula recalcó que en estos tiempos difíciles todos estamos para darnos la mano.

“Estamos para ayudarnos y apoyarnos entre todos”, finalizó en su publicación en las redes sociales.