“Feliz cumpleaños, hijo querido. Estoy muy orgulloso de la persona increíble que eres: Noble, inteligente y con un gran espíritu. No hay límites para ti y sé que con tu esfuerzo y determinación lograrás todo lo que sueñas. Ser tu padre es el mayor regalo de mi vida y celebro tu día con alegría y gratitud”, se lee al inicio del mensaje.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y es que muchos usuarios cuestionaron que el ex de Xiomy Kanashiro le hiciera este tipo de regalos a su hijo, que aún no cumple la mayoría de edad.