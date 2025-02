A las 10 de la noche, Magaly se lució en pantalla cantando y bailando para pasar a disculparse con su público: “¡Hola! Buenas noches. Mil disculpas, que el boicot fue de control maestro. Mil disculpas con ustedes porque yo sé que a las 9:45 me esperan”, aclaró excusándose y explicando así qué había ocurrido.

“Te digo que esta falta de respeto del canal me ha parecido tan grande que, lógicamente, este año voy a cumplir mi contrato porque ya lo firmé antes de irme de vacaciones, pero el próximo año no lo sé. La verdad estoy muy molesta y fastidiada, porque hay algo que no tolero es la falta de respeto y desconsideración”, dijo en entrevista a Trome.