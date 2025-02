En el último programa del podcast ‘Amor y Desmadre’ de YouTube, la pareja conformada por Natalia Salas e Ignacio Baladán mencionaron temas bastante privados para los dos. No obstante, los influencers extranjeros no dudaron en hablar el cómo ha cambiado su vida íntima a raíz del embarazo. "No es el mismo sentimiento de antes, en eso estamos clarísimo", dijo desde el comienzo el pastelero uruguayo.