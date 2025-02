Novia de Ignacio Baladán hace desgarrador pedido tras accidente en su embarazo: "Dios, que mi bebé esté bien, por favor"

Visiblemente emocionada, la influencer colombiana Natalia Segura compartió con sus seguidores que había tenido un accidente nocturno al salir del ascensor. A pesar de los esfuerzos de su pareja, Ignacio Baladán, por proteger su vientre embarazado, no logró evitar recibir varios golpes, incluyendo uno que le dejó la barriga roja.

Natalia esperó algunas horas después de regresar de una cita romántica con el padre de su futuro hijo antes de revelar a través de Instagram el incidente que había sufrido. Explicó que ya había informado a su médico sobre el accidente.

"Me caí de una manera horrible. No les dije nada al principio porque no quería alarmar a mi familia ni a la de mi esposo. Fue al salir del ascensor, me tropecé con mi pantalón y caí de frente, todo sucedió muy lentamente. Afortunadamente, mi bebé está bien, se movía mucho, aunque yo quedé adolorida", confesó Natalia.

Insistió en que su principal preocupación era proteger su embarazo: "Solo podía llorar, me dominaba el miedo. Me acosté y no paraba de tocar mi vientre, estaba muy asustada y solo rogaba porque mi bebé estuviera bien. Miren, mi barriga está roja, duele especialmente en el lado izquierdo porque intenté girarme para no caer directamente sobre ella", explicó.

