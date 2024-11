De la comedia a ícono +18: la increíble transformación de la actriz de '¿Y dónde están las rubias?'

"¿Y dónde están las rubias?" (White Chicks en inglés) es una comedia que, desde su estreno en 2004, se ha convertido en un fenómeno cultural y en una de las películas más icónicas y recordadas de los 2000. Dirigida por Keenen Ivory Wayans y protagonizada por los hermanos Shawn y Marlon Wayans, esta película sigue a dos agentes del FBI que, en una misión encubierta, deben infiltrarse en la élite social de los Hamptons, haciéndose pasar por dos jóvenes herederas.

Si bien los Wayans marcaron al púbico con su interpretación de las hermanas Wilson, quienes también lograron popularidad son las actrices Maitland Ward y Anne Dudek, quienes dieron vida a Brittany y Tiffany Wilson. Lo que no muchos saben es que una de ellas dejó Hollywood para incursionar en el cine para adultos.

Maitland Ward y Anne Dudek

La nueva carrera de Maitland Ward

Maitland Ward, quien interpretó a Brittany Wilson, una de las hermanas millonarias, continuó su carrera de manera inesperada después de "¿Y Dónde Están las Rubias?" La actriz ha llamado la atención por su transición a la industria del entretenimiento para adultos.

Maitland Ward se dedica actualmente a ser actriz de cine para adultos. Foto: Instagram

Desde 2019, Ward ha hablado abiertamente sobre su decisión de incursionar en estas nuevas historias, recibiendo tanto apoyo como críticas. La actriz ha explicado en varias entrevistas que la transición le permitió explorar su creatividad de una manera diferente y desafiar los estereotipos de la industria de Hollywood.

“Cuando empecé a recorrer el camino del cine porno, los detractores decían que solo buscaba fama rápida o que me estaban obligando a hacerlo. Algunos decían que había perdido la cabeza”, escribe Ward en un artículo para Daily Beast.

Además, Maitland Ward ha publicado un libro autobiográfico, “Rated X: How Porn Liberated Me From Hollywood”, en el que narra su trayectoria, desde sus días en la televisión juvenil hasta su entrada a la industria del cine para adultos, compartiendo su perspectiva sobre la libertad y el empoderamiento personal.

Maitland Ward presentará a sus fans "Rated X: how porn libertaed me from Hollywood", las memorias que retratan su carrera cinematográfica. Foto: Instagran

"Hollywood es muy duro con el envejecimiento, pero he sentido menos ese estigma en el porno. Creo que todo es parte de esta máquina de la industria: quieren mantenerte en un lugar determinado en un momento determinado y no dejarte avanzar. No me disculpo por lo que hago, de joven lo hice mucho, hoy ya no", mencionó en una charla en 2022 con Yahoo Life.

Ward debutó en esta industria en 2019 cuando anunció en las redes sociales que protagonizaría la película "Drive". En una entrevista con la revista In Touch Weekly, la intérprete admitió que estaba viviendo su mejor momento.