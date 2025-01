"Venga les digo una cosa, mami, usted cuándo ha visto que tiene algo asegurado que no sea la muerte... nadie tiene asegurado nada en la vida, casado, no casado, matrimoniado, no matrimoniado, enamorado, no enamorado, usted cualquier día esas cosas pueden estar perfectas y 'piau', se acabó. No, no tengo nada asegurado, así me case. Tengamos eso en claro, la muerte es lo único asegurado y no por eso no voy a dejar de vivir", afirmó Natalia 'La Segura'.