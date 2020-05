'Esto es guerra' lideró el rating pese a las críticas de Juliana Oxenford | VIDEO

'Esto es guerra' luego de varias semanas anunciando su regreso a la televisión en medio de críticas por la difícil situación que vive el país ante el COVID-19 y evitar propagar el virus, sorprendió al volver en vivo.

Ante ello, las cifras del rating anunciaron que lideró EEG a diferencia del programa periodístico de Juliana Oxenford, quien estuvo presentando hechos en medio de la pandemia.

¿Cuánto rating hizo 'Esto es guerra'?

De acuerdo a la empresa encargada de medición de audiencia, reportó que “Esto Es Guerra” logró ser el programa más visto en su horario del último lunes al alcanzar 18.1 puntos de ráting en Lima y seis ciudades más.

El programa “Al estilo Juliana”, que conduce la periodista de ATV, fue de 10.1 de audiencia, mientras que 90 Central, noticiero de Latina, obtuvo 9.4 de ráting.

'Esto es guerra' retornó así a la televisión

Juliana Oxenford criticó a chicos reality

La comunicadora hace unos días no tuvo reparo para dar su punto de opinión tras ser llamados artistas algunas figuras públicas que son parte de reality sin tener una formación profesional.

“No es fácil ser artista y artista no es que sean todos. Eres modelito y saliste en un reality, si saliste en un reality juntaste vasitos y ya eres actriz, no, no”, indicó.

“Ser actriz, ser actor, es una profesión, construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y me convierto en protagonista de una telenovela. Eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título actriz bien llevado”, añadió Juliana.

¿De qué se trata el nuevo formato de 'Esto es guerra'?

El programa regresó a las pantallas de América TV y trajo varios cambios de su formato original. Ahora será con la participación de cuatro equipos (Rojo, Verde, Leones y Cobras) y serán dos de ellos los que se enfrentarán en cada edición del programa.