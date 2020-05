Jazmín Pinedo rompe en llanto con mensaje de Rafael Cardozo por Covid-19 [VIDEO]

¡Contra todo pronóstico! El programa ‘Esto es Guerra’ regresó a la televisión, pero con muchos cambios para todos por la pandemia del coronavirus.

Rafael Cardozo, por su parte reveló cómo ha cambiado su vida tras la crisis que está sucediendo en el Perú y el mundo. Su mensaje fue tan conmovedor que Jazmín Pinedo se quebró en vivo.

El ‘Hombre increíble’ se vio bastante ‘bajoneado’ cuando ingresó al set del reality (totalmente diferente a las temporadas anteriores). Parecía que Cardozo tenía miedo de salir frente a cámaras.

Cuando quiso acercarse a los conductores de ‘Esto es Guerra’ empezó a llorar sin razón aparente, lo que preocupó a todos en el reality.

Tras unos segundos, se recuperó pidió disculpas por ponerse a llorar y habló sobre su situación:

"Yo pido disculpas, yo siempre entro arriba, bailando, disfrutando de este programa durante 8 años. Yo tuve crisis de ansiedad. Gracias a Dios no me tocó este virus desgraciado, pero sentía la crisis de ansiedad no quería pasar esto aquí", indicó.

Tras estas palabras, 'La Chinita' se conmovió mucho por lo que estaba sucediendo y con la voz entrecortada le dijo: “No, pido disculpas”, le respondió.

Echa un vistazo al video en donde Jazmín Pinedo se quiebra en vivo junto a Rafael Cardozo:

Pinedo ha demostrado ser bastante sensible en ‘Esto es Guerra’ y en los anteriores programas que ha conducido.