Karla Tarazona no ha tomado a la ligera los comentarios de Valeria Piazza sobre su relación con el cantante Christian Domínguez. Después de que Piazza describiera su vínculo como un "hilo rojo tóxico", Tarazona confrontó a la exreina de belleza, criticando su facilidad para opinar sobre los demás mientras protege a sus amigas.

A Karla parece no haberle gustado nada que Valeria se tomara la libertad de calificar esta relación con un “hilo rojo tóxico”, cuadrando a la influencer y recordándole que así debería opinar sobre sus amistades.

“¿Quién es ella para opinar de lo que no sabe? (risas) Ahora, todas son psicólogas, pues así también debería opinar de sus amigas. Ahí sí la lengua se le corta (risas) porque tiene varias que andan por ahí”, dijo en conversación con Trome.

Asimismo, Tarazona dejó en claro que no pretende ser amiga de Valeria y que prefiere tenerla de lejos: “Lo que opine, sobre todo ella, me da igual. Que haga su prensa con sus amigas, yo no lo soy. De lejos con esa gente. Ahora todas y todos opinan de nosotros”.