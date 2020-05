Hijo del ‘Chato’ Grados sobre regreso de EEG: “Tanta gente muriendo y creen que queremos verlos”

Este lunes regresa ‘Esto es Guerra’ y esto ha generado muchas críticas en las redes, ya que muchos usuarios creen que el reality no debería de emitirse luego de la extensión de la cuarentena.

Entre estas personas destaca la opinión del hijo de Eusebio ‘Chato’ Grados, quien falleció el 16 de mayo de este año.

El hijo del recordado cantante de música andina, Víctor Grados Vega, se pronunció en contra del regreso de ‘Esto es Guerra’ y en su Facebook pidió no ver el programa este lunes 25 de mayo.

“Por favor, hoy 6:50pm nadie prenda su televisor o sintonice canal 4 hasta las 8.30 pm. Aunque sea vean ‘Yo no me llamo Natacha’ que al menos nos alegra un poco. Esto es guerra no eres importante y no lo fuiste tampoco… tanta gente muriendo y creen que queremos ver sus amoríos y ahora dizque solidarios. Si quisieran serlo lo harían fuera de cámaras”, escribió.

Este texto fue acompañado de una imagen donde aparecen Jazmín Pinedo, Michelle Soifer y Patricio Parodi, y un sello que dice: “Apagón televisivo, vuelve programa basura a pesar de la cuarentena".

Cabe recordar que, la productora de Pro TV señaló que el reality ‘Esto es Guerra’ cuenta con el protocolo y las medidas preventivas contra el coronavirus.