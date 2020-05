Nicola Porcella sobre el regreso de EEG: “Ya estamos cansados de malas noticias"

Nicola Porcella se pronunció sobre el regreso de Esto es Guerra, este 25 de mayo por América TV. Aunque no estará en el reality, el modelo aplaude que el espacio vuelva a la pantalla.

Como se recuerda, Esto es Guerra viene siendo presa de criticas tras anunciar su regreso ante la pandemia de coronavirus. Por su parte, la producción señaló que tiene los permisos del Estado y seguirá todas las medidas de bioseguridad ante la situación que enfrenta el país.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre el regreso de Esto es Guerra?

“Si todos los canales están saliendo con su programación normal, por qué EEG (Esto es guerra) no”, indicó al diario Ojo.

Asimismo, señaló que tienen muchos amigos en el programa, y habla no solo de los guerreros, sino de "gente de producción, de montaje, técnicos de luces, escenografías, etc. que tienen familias y están en todo su derecho de trabajar también. Que la gente decida si quieren ver el programa o no, nada más”.

Además, se refirió a las normas de seguridad que piensa seguir Esto es Guerra.

“Estoy a favor de que se reanude el fútbol y los programas de televisión con las medidas de seguridad que corresponden. Ya está en cada persona si decide verlo o no, nada más”, recalcó el exconductor de Todo por amor.

“Si los equipos y los programas de televisión van a tomar las medidas de seguridad que se requiere, pues que empiece. Muchos estamos cansados de malas noticias y queremos un poco de diversión y distracción”, acotó.