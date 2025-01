Dueño de 'Mi Barrunto' defiende el precio de su ceviche a 55 soles: "Ves a un artista"

En una reciente entrevista en TikTok con Antony Palacios, el chef Augusto Sánchez abordó las críticas y defendió el precio de su ceviche. Según él, los S/55 no solo cubren los ingredientes, sino que también incluyen lo que él considera una experiencia única para los comensales. "En 'Mi Barrunto' no solo estás pagando por un ceviche. Estás pagando por una experiencia completa: la atención, el ambiente, la interacción con nuestro equipo y la vivencia que ofrecemos a cada cliente", explicó.

Sánchez detalló que, además del ceviche, los clientes disfrutan de una serie de "valores agregados" como un ambiente festivo, interacciones personalizadas y la oportunidad de encontrarse con figuras conocidas. "Me voy a 'Mi Barrunto' no solo por el ceviche, sino porque me cantan en mi mesa, me sirven un vaso de cerveza gigante, me encuentro con conocidos y tengo una experiencia social", agregó.