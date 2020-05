Rebeca Escribens sobre regreso de ‘Esto es Guerra’: “no será lo mismo que antes”

Rebeca Escribens mostró su emoción por el regreso de ‘Esto es Guerra’, luego de que el reality conducido por Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz estuvo fuera del aire por 70 días, debido a la propagación del COVID-19.

La conductora de espectáculos de “América Noticias” dijo que ‘Esto Es Guerra’ vuelve para entretener a las familias y es que en tiempos de coronavirus muchos viven con estrés y angustiados.

“Ya saben, este lunes está por volver para que te entretengas un ratito, para que te distraigas, lo que necesitamos todos, todos por estos tiempos”, acotó Rebeca Escribens.

Sobre el nuevo formato que presentará el reality de América TV, aseguró que será una versión mucho mejor que la anterior.

“Además, conociendo a Peter Fajardo estoy segura que Esto Es Guerra no será lo mismo que antes, será muchísimo mejor (...) Lo que me sí me pregunto es si estarán los mismos participantes”, agregó la presentadora.

Regreso de ‘Esto es Guerra’ fue criticado por usuarios

'Esto es Guerra' recibió una ola de críticas en las redes sociales por parte de muchos usuarios que se mostraron indignados tras el anuncio de su retorno a la televisión.

Algunos de ellos cuestionaron que se respete las medidas de prevención contra el coronavirus; sin embargo, la productora del programa manifestó que harán uso de un protocolo para evitar posibles contagios.