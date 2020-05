Guty Carrera se defiende tras ser criticado por regresar a los realities

Guty Carrera se encuentra radicando en México hace bastante tiempo, pues el hijo de Edith Tapia intenta probar suerte en la actuación en el país azteca.

Hace unas horas, Guty anunció que firmó contrato con Televisa para formar parte del elenco del reality ‘Guerreros’, la versión mexicana de ‘Esto es Guerra’.

El modelo contó esta noticia con mucha emoción; sin embargo, esto no fue del agrado de sus seguidores y le criticaron por regresar a los realities.

“De guatemala a guatepeor, bueno pues, que tengas suerte. Tal vez en otra oportunidad podamos verte de actor”, le comentó una usuaria de Instagram.

Ante este comentario, Guty Carrera no se quedó callado y le respondió a su seguidora.

“’No creo que Televisa, Canal 5 y Mexico Sean Guatepeor’. Es el problema de tener cierta visión y versión de los realities en Perú los últimos años, no te culpo. En fin, se respeta tu comentario. Gracias por tomarte el tiempo de hacerlo", escribió el hijo de Edith Tapia.

Pero ella no fue la única, otra seguidora le dijo: “Como no tienen otro talento conocido solo queda hacer programas basura supuestamente te fuiste a México a ser un gran actor pero lo único que lograste hacer una copia de esto es guerra que nada de bueno aporta al país”.

Guty Carrera también le respondió: “¿Es difícil ser hater? No es una copia, es una versión vendida por ProTV a Televisa. Aquí se llamará “Guerreros” allá en Perú “EEG”. En serio, debe ser complicado tener que criticar todo para llamar la atención. Si no te gusta algo simplemente no lo veas, no comentes y se feliz. Consejo. Suerte”.