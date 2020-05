Guty Carrera reaparece con dejo mexicano y Edith Tapia lo defiende de burlas [VIDEO]

Guty Carrera reapareció a través de un video, donde se le escucha un exagerado dejo mexicano. El modelo se pronunció sobre la participación de su madre Edith Tapia en el reality virtual Te reto en casa, sin embargo, tan pronto los compañeros de la empresaria escucharon la voz del chico relity, no dudaron en burlarse.

"Qué pasó mi José (Dammert), que tengo que ver yo en Te reto en casa. Mi mamá no me ha pedido que la apoye, que la ayude, pero si lo tengo que hace, lo voy hacer.Los Tapia somos duros y llegamos hasta el final, así que a llorar al río papá", le dijo Guty Carrera a uno de los actores que también está participando en el programa, pues éste acusó a Edith Tapia de recurrir a su hijo para conseguir más votos.

Tras escuchar el video, Mónica Torres, el propio José Dammert y los demás concursantes se burlaron del dejo mexicano del modelo, pasando a segundo plano lo que quiso decir.

Como se recuerda, el modelo actualmente vive en México.

Edith Tapia no dudó en defender a Guty Carrera, y explicó que él no ha retado a nadie, solo está aclarando que si ella le pide que lo apoye, lo haría. No dando más detalles sobre el dejo.

"Te reto en casa" es una producción de Sinargollas. Participan Junior Silva, Mónica Torres, Matías Raygada, Edith Tapia, Carla Medina, Kukuli Morante, Carlos Casella, Anahí Padilla y José Dammert.

Ver minuto 10 del video