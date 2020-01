Guty Carrera y la delicada pregunta que no respondió sobre Alejandra Baigorria

Guty Carrera asistió por segunda vez al programa de Beto Ortiz, El Valor de la Verdad, donde aseguró que no se callaría nada, sin embargo, cuando le hicieron la pregunta: “¿Crees que Alejandra Baigorria sufría problemas emocionales antes de conocerte?”, la madre del modelo, Edith Tapia, evitó que lo hiciera apretando el botón rojo.

“Hablar de esos temas no nos corresponde. Si ella tiene o no un rasgo, solo le que corresponde a ella, responder”, indicó en su defensa Edith Tapia.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria denunció hace unos años a Guty Carrera de violencia psicológica. En el programa de Beto Ortiz y mediante un documento, el modelo demostró que ha sido declarado inocente, sin embargo, no podía dar detalles al respecto porque estaba impedido de hacerlo. Tras pasar el tiempo prudente, el exintegrante de Esto es Guerra estaba dispuesto a limpiar su nombre.

“Jamás lancé el teléfono. Jamás me corté mano. El teléfono ya estaba roto, me corté y yo apoyé la mano en la pared y la manché. La conversación completa no existe, dura más de una hora y media. Yo estaba en Iquitos. Recuerdo que hubieron altibajos. El audio estaba editado. Estaba probablemente confundido y tuve una reacción que no fue la adecuada”, detalló Guty Carrera en El Valor de la Verdad.