William Levy lanza restaurante inspirado en Perú: "Es el país donde mejor comí"

William Levy brindó una extensa entrevista para el programa El gordo y la flaca, donde presentó su primer restaurante, donde puedes encontrar en su carta platos especiales somo el tiradito de pescado y el ceviche. El actor señaló que para hacer este proyecto se inspiró en la comida peruana.

"Yo soy muy fanático de la comida, me dije que me encantaría abrir mi restaurante donde yo pueda disfrutarlo, la idea resultó de algo que me apasiona, es mi primer restaurant", indició el actor.

El artista cubano señaló que está feliz con este nuevo emprendimiento, pues nació de algo que le apasiona.

"La fusión japonesa con peruana me gustó. Cuando estuve en Japón, probé muchos platos japoneses. También tuve la oportunidad de estar en Perú y es donde mejor comí. Tuvimos la idea de hacer la fusión y encontramos a German, un chef peruano excelente, ahí es donde nos presentó lo que se conoce como Nikkei. Quería un restaurante donde me guste ir a comer. Yo estoy acá todo el tiempo, la gente viene, me tomo fotos. La comida es buena, como decimos en cuba, es todo un animal", fueron las palabras del artista.

Cabe recordar que en el 2017, William Levy llegó al Perú como parte del lanzamiento de una nueva fragancia, de la cual era imagen. En aquel entonces, el galán de telenovelas causó revuelo desde que se supo de su llegada a nuestro país.