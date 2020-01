¿William Levy ya no está con Elizabeth Gutiérrez? Actor rompe su silencio

William Levy fue consultado sobre la actual relación con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez. El actor no dudó en responder al respecto en el programa El gordo y la flaca, de Univisión.

“Elizabeth y yo siempre hemos tenido buena relación y hemos tenido altos y bajos y hay momentos en los que yo prefiero mejor no hablar porque es mejor, pero nosotros somos una familia extraordinaria y nuestros hijos todo lo hacemos por ellos”, indicó William declaró Levy.

“Entonces estemos bien o estemos… Yo nunca diría que vamos a estar mal porque el día de mañana si estamos o no estamos juntos nunca vamos a estar mal, somos una gran familia y eso es lo importante”, agregó el padre de los pequeños Kailey y Christopher Levy.

Además, respondió sobre los rumores que implican su carrera, los cuales señalan que ya no protagonizará más ninguna telenovela mexicana.

“Eso es mentira Raúl, todo eso fue mentira”, indicó.

“No sé por qué lo hicieron, no sé si hubo mano negra detrás de toda esta mala publicidad que trataron de darme, no sé quién fue el que creó todo esto, me da pena porque es un país al que yo adoro con mi vida, yo me siento parte mexicano, soy quien soy gracias a México”, contó.