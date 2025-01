Ana Paula Consorte , empresaria y madre de los hijos de Paolo Guerrero, vuelve a ser el centro de atención mediática tras su reciente aparición junto al futbolista en un vuelo de Brasil a Lima, lo que ha desatado rumores sobre una posible reconciliación. Aunque su relación sigue siendo un misterio, su estilo sigue siendo claro: renovada, fresca y alineada con las últimas tendencias . Recientemente, la modelo compartió en su Instagram una imagen impactante en la que luce un sofisticado vestido negro , una prenda que históricamente se asocia con la "venganza" en el mundo de la moda . Este look, cargado de simbolismo y estilo, se convierte en una declaración poderosa que no solo redefine su imagen, sino que también refleja los cambios personales que está atravesando en esta nueva etapa de su vida. ¿Quieres conocer más sobre este icónico outfit y lo que representa? Descúbrelo en Wapa.pe.

Ana Paula Consorte vuelve a cautivar con su impecable sentido de la moda, esta vez apostando por una silueta misteriosa y sofisticada. En su última publicación, la influencer dejó de lado los estilos que acentúan sus hombros, eligiendo en su lugar un elegante poncho negro con detalles en pliegues y un delicado lazo al cuello . Este toque contemporáneo rompe con lo tradicional, sustituyendo al clásico abrigo. Pero el verdadero giro del look llega al descubrir que bajo esta capa, Ana Paula llevaba un vestido negro mini , un guiño sutil a la conocida tendencia del "vestido de la venganza". Con este vestido, la tendencia se reinventa, abrazando la idea de poder y elegancia. Para completar su look, el maquillaje en tonos tierra y un toque de rosado natural en los labios y ojos dieron el toque final de sofisticación, destacando su estilo inconfundible.

El invierno de 2025 marca un giro hacia la versatilidad y el confort, dejando atrás el clásico abrigo de paño que dominó las temporadas anteriores. En su lugar, las capas y los ponchos se apoderan del street style, ganando protagonismo por su capacidad para ofrecer calidez sin sacrificar el estilo. Estas prendas se adaptan perfectamente a la vida urbana, donde la comodidad se combina con la moda vanguardista. Lo mejor de todo es que no solo sirven para protegernos del frío, sino que también se pueden estilizar de mil maneras, desde looks casuales hasta combinaciones más sofisticadas para eventos especiales.



Para lograr el equilibrio perfecto, juega con las texturas y los colores. Las capas en tonos neutros como el beige, gris o blanco ofrecen una base perfecta para agregar prendas más vibrantes o de estampados llamativos. Los ponchos, por su parte, se pueden llevar con prendas ajustadas para contrastar la fluidez de la capa y estilizar la silueta. Combínalos con botines de tacón bajo, botas altas o sneakers, dependiendo de la ocasión, y no olvides agregar accesorios como bufandas o sombreros, que además de complementar el look, te ayudarán a enfrentar el frío con estilo. ¡Las capas y los ponchos ya son el must-have de esta temporada!