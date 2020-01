El día que Sebastián Ligarde confesó que sufrió abuso sexual en su niñez [VIDEO]

Sebastián Ligarde es uno de los artistas mexicanos más recordados de las novelas de Televisa de los años 80 y 90. Ha sido parte del elenco de producciones como ‘Quinceañera’, ‘Salomé’, ‘Entre la vida y la muerte’ y muchas más.

Lamentablemente el artista narró un pasaje de su vida que dejó asombrados a todos sus fanáticos y seguidores.

Ligarde indicó que en el internado donde fue matriculado en su niñez y adolescencia abusaron de él y hasta pasó por una violación.

“Siempre donde hay hombres con poder, hay acoso sexual, en cualquier ámbito, no es exclusivo del mundo del espectáculo, en el caso mío, eran chamacos de 17 años y yo tenía 12 o 13, era el prefecto, que no estuviera abusando de su poder porque realmente no tenía poder, nada más cuidaba a los alumnos, pero sí él fue el primero que abusó de mí”.

Gustavo Adolfo Infante, el entrevistador resaltó en forma de pregunta “¿Qué te violó?” y el actor le respondió que él no lo violó pero lo obligó a hacer otras cosas. Sin embargo, si narró cómo ocurrió la violación en su adolescencia.

“No, pero sí me hacía hacer otras cosas, tocarlo, cosas así y cuando me pidió que yo hicieron más cosas, ya no, definitivamente me negué. La violación sí fue entre 5 gentes y tengo cicatrices en la ceja en donde me pegaron en la cara contra una cómoda, donde guardaba yo mis cosas, me agarraron en la cama y me agarraban y así pasó”

“En ese momento tenía 14 años y no se lo dije a nadie”

Uno de los momentos más difíciles para el actor mexicano. Echa un vistazo al video de la entrevista: