Viuda de Jorge Navarro Sánchez exige respuestas tras la muerte del actor de "Sin miedo a la verdad"

Gabriela Barajas, viuda de Jorge Navarro Sánchez, rompió su silencio y habló sobre el duro momento que afronta tras la pérdida de su esposo, el actor, quien falleció mientras grababan una escena de la telenovela "Sin miedo a la verdad".

Ha transcurrido una semana, desde que pasó este lamentable hecho en donde enluta a la televisión mexicana, sobre todo a la casa televisora Televisa, ya que esta entrega era producida por esta agencia.

Viuda de Jorge Navarro Sánchez se pronuncia en Facebook

A través de su cuenta de Facebook, la viuda del actor Jorge Navarro Sánchez, rompió su silencio y mostró su sentir.

“¿Qué cómo estoy?, Con el alma y cuerpo destrozados… Rota! ¡Furia, impotencia, rabia, coraje, tristeza, sueños interrumpidos! ¡Una pérdida con preguntas sin respuestas! ¡Mis años maravillosos se fueron con él, pero sé que tengo que empezar a reconstruirme para no enfermarme pues hoy por hoy seré madre y padre!, ¡Gracias al apoyo de mis padres, hermanos, cuñados, suegros, primos tíos no estoy sola en este proceso de pérdida tan injusta!”.

Viuda de Jorge Navarro cuenta cómo le contó la tragedia a su hijo

De la misma manera, relató el momento en que tuvo que darle la lamentable noticia a su hijo. “Qué difícil cuando le tuve que decir que papi ahora ya estaba en el cielo y que ahora es un ángel que lo cuidará desde el más allá! Qué tristeza cuando me dice que quiere abrazar a papi y veo sus lágrimas correr… ¿Qué porque tuvo un accidente cuando estaba trabajando? ¿Cómo manejarle este acontecimiento que me desmorona a cada paso?”.

Viuda de Jorge Navarro toma radical decisión

“A toda la comunidad les informo que me retiro del medio artístico pues mi proceso en la Ciudad de México llegó a su fin. Yo ahora no puedo exponerme por ningún error a trabajar en las condiciones en las que a veces estamos expuestos los actores en México. Este jueves le tocó a mi marido y a su compañero, ¿Mañana a quién?… Ahora me dedicaré enteramente a mi hijo! ¡A cumplir los sueños de su padre y míos que eran los mismos! Pero ahora sin mi gran compañero de vida en nuestra amada provincia. Tal vez más adelante vuelva a los escenarios de teatro en Guadalajara para sanar mi dolor”.