Andrés García reprocha a Luis Miguel por no llamarlo: "Te hiciste estrella por mí"     

Andrés García es uno de las figuras que ha conocido a Luis Miguel desde sus inicios, es por ello que no dudó en cuestionarle por qué se comunica con él mediante terceros y no lo llama él mismo.

El actor de 78 años indicó para el programa Ventaneando que le desea lo mejor en su carrera, pero no le gusta su proceder.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, señaló.

“Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso y deseo que le vaya lo mejor posible y le va a ir bien”, acotó.

Andrés García también se atrevió a opinar sobre la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, y negó también la posibilidad de que Honorina Montes (una mujer indigente que vagaba por las calles de Buenos Aires y hoy está recluida en una institución psiquiátrica) sea Marcela Basteri.

“Vi la foto, tiene un parecido, no creo que sea, como ya lo dije antes, no quiero repetirlo, Marcela ya no está entre nosotros, según yo sé, pero tampoco lo que yo diga es artículo de fe. Si ellos quieren plantear esa duda (en la serie) que lo planteen”, indicó.

"Sí la buscó mucho tiempo y me consta y ya lo demás que él cuente su historia, porque no quiero perjudicar un producto de una persona que he querido toda mi vida y lo sigo queriendo, que no le hable es otra cosa. Si él me habla le contesto con mucho gusto, pero que me hable él”, acotó.

Cabe señalar que hace un tiempo, Andrés García causó revuelo luego que confesara que Luisito Rey le pidiera ayuda para matar a la madre de Luis Miguel.

“Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) ‘ayúdame a matar a Marcela’. Ya Durazo me había dicho ‘abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió’”, señaló.