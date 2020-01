¿Por qué Fernando Colunga aún no se ha casado? Actor impacta con su respuesta

Fernando Colunga ha enamorado a muchas de sus fans con sus innumerables interpretaciones como galán, y aunque se le haya especulado con muchas, nunca ha confirmado relación alguna.

Ya a una edad madura, donde luce como el buen vino, la prensa le pregunta si corazón tiene dueña o si no ha pensado en el matrimonio.

Lejos de incomodarse, Fernando Colunga decidió responder con sinceridad al programa Un Nuevo Día.

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel?”, inició el actor.

“También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”, señaló entre risas.

El artista añadió que estar con un actor no es para nada fácil, por su horario complicado y comprometedoras escenas.

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, contó Fernando.

Respecto a la paternidad, Colunga señaló que prefiere no forzar las cosas.

"Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”, concluyó a su fiel estilo el actor de 53 años.