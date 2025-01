María Pía revela que sus trabajadores piden aumento de sueldo y toma fuerte acción

En este video, se puede ver a la popular María Pía Copello cantando y bailando junto a su equipo de trabajo . Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue la descripción de su publicación: "Cuuuumbia. Compren porque los chicos ya me están pidiendo aumento por los videos", escribió la artista peruana, lanzando un comentario irónico que dejó a todos sorprendidos.

Los seguidores de la conductora de televisión no tardaron en reaccionar de manera divertida ante su nuevo tema. "¡Tiembla Marisol!", "Imposible no darle like a las ocurrencias de María Pía", "¡Buen grupo musical!", "Hubiese pedido ayuda a Ana Karina, qué falta de confianza", "¡Genial la canción! ¡Ya la estoy cantando, jajajaja!" fueron algunos de los comentarios que expresaron la diversión y el entusiasmo de sus seguidores.